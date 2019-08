DUFOUR, Gaëtane



À Laval, le 12 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Gaëtane Dufour, épouse de feu Laurent Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Johanne (Frederic Lanzer), Yves (Stéphanie Paquette), Andrée (Étienne Lavoie) et Éric (Valérie Devost), ses treize petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères, Claude, Michel, Marc, Pierre-Paul, Daniel, sa soeur Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 31 août 2019 de 9h30 à 11h30 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 11h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.