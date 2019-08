HOWARD, Marguerite

(née Ouellette)



De Laval, Marguerite Ouellette, épouse de feu David Howard, est décédée paisiblement le 21 août 2019 à l'hôpital St-Eustache, entourée de plusieurs membres de sa famille.Elle laisse dans le deuil ses 6 enfants, Brian Howard (Carole Béland), Suzanne Howard (feu Roger Blais), Sandra Howard (Ghislain Bélanger), Diane Howard (Gilles Leroux), Peter Howard (Marie Armeni) et Lynn Howard.Elle laisse, de plus, dans le deuil ses 10 petits-enfants, Michel, Catherine, Ian, Francis, Émilie, Frédérick, Mélissa, Kevin, Nina, Laura, les conjoint(e)s ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Denise Ouellette (Hans Berkhout), ses belles-soeurs Teresa Howard, Gwen Howard (Bill Robson) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salonce mercredi 28 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que jeudi 29 août 2019 de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le jeudi 29 août 2019 à 11h en l'église St-Martin située au 4080 boulevard St-Martin Ouest, Laval.La famille aimerait remercier tout le personnel du 3e étage de l'hôpital de St-Eustache pour les bons soins prodigués tout au long de son séjour.