ARBOUR, Lyne



Le 17 août 2019, à l'âge de 65 ans est décédée Mme Lyne Arbour.Elle laisse dans le deuil ses fils Yann (Chantal) et Jonathan (Katherine), ses petits-enfants Raphaële et Olivia, ses frères et soeurs Reynald (Nicole), Nicole (Ronald), Gilles (Pierrette) et Sylvie (Richard), Shirley, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 août 2019 de 10h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour leur soutien ainsi que leurs bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.