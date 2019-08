ROUSSY, Henri



Henri Roussy est décédé entouré de ses proches à Pointe-Claire le 20 août 2019.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannette Cormier, ses enfants Guy (Karen) et Stéphane (Anie), ses petits-enfants Gabrielle et Marianne, ses frères et soeurs: Léonard (Yvonnette), Dorice, Liliane et Évéline ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église de Sainte-Germaine de Gascon (route 132), le samedi 31 août 2019 à 10h et les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés par la famille.