Carte postale d’Amsterdam

Une expérience rocambolesque en matière de conduite automobile à Utrecht me convainc d’abandonner la voiture à la gare la plus proche. Aux Pays-Bas, qu’on se le tienne pour dit, le vélo est maître de la chaussée ! Et si de surcroît, elle est peinte en rouge, y circuler à quatre roues n’est que de la pure folie pour un néophyte ! Un trajet de vingt minutes me conduit sain et sauf à la gare centrale d’Amsterdam et je pars aussitôt explorer le quartier à pied. Je me laisse porter par la marée humaine qui dévale l’avenue Damrak. Après quelques centaines de mètres, je bifurque à gauche en quête de tranquillité et m’enfonce dans les petites rues. Je traverse quelques canaux, puis je m’arrête net ! La vue est saisissante. De l’autre côté du canal, sur la rue Amstel, une image semble tout droit sortie d’une bande dessinée. Avec ses ­maisons tordues et ses péniches qui ­s’illuminent à l’heure bleue, j’ai ma première carte postale hollandaise !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm F4 L IS USM

Exposition : 2,0 s à f/8