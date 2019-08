Comment choisir un hôtel qui se soucie de la planète?

Quand vient le moment de choisir un hôtel, plusieurs voyageurs, conscientisés à la protection de la planète, cherchent un hôtel qui se soucie de l’environnement et qui tient compte des pratiques reconnues en matière de ­développement durable.

Malheureusement, comme il n’existe aucun répertoire de ces établissements, nous avons parlé avec Jean-Cédric Callies, directeur des ventes et marketing de l’Hôtel Monville, participant au Parcours Développement durable (parcoursddpme.ca), un hôtel en voie d’obtenir la Certification ÉCORESPONSABLE.

Selon M. Callies, il n’existe qu’un seul moyen de s’assurer que l’hôtel où l’on s’apprête à réserver une chambre correspond à nos critères : poser des questions au moment de la réservation.

1. On demande si l’hôtel possède un programme incluant la réduction à la source (politique zéro papier), le recyclage (les capsules de café, les produits de toilette) et le compostage, si l’eau de la chambre est offerte dans des contenants réutilisables, etc.

2. L’emplacement de l’hôtel permet-il de se déplacer facilement à pied ou en métro ? L’hôtel propose-t-il des forfaits durables (partenariat avec les festivals locaux, tours de ville à vélo, découverte du quartier à pied, etc.) ? Ont-ils des bornes de recharge ?

3. Les menus proposés comprennent-ils des aliments locaux ou cultivés sur place ou à peu de distance ? Utilise-t-on des ressources locales ? Va-t-on trouver à l’intérieur des œuvres ou des réalisations d’artistes et artisans locaux ?

On ose

Ceux qui désirent aller encore plus loin dans leurs questions peuvent s’informer sur les initiatives de durabilité de l’hôtel : énergie, eau, éclairage, valeurs sociales, etc. Les employés sont-ils représentatifs de la société (les équipes de l’Hôtel Monville sont formées de plus de 40 nationalités, ce qui permet de communiquer le plus possible dans la langue du client) ?

L’hôtel détient-il ou est-il en voie de détenir une certification verte ? Quel est le ­pourcentage des chambres conçues pour accueillir les personnes à mobilité réduite (pour avoir respecté la norme de 10 % de chambres accessibles, l’Hôtel Monville a reçu le Prix de l’Alliance du tourisme accessible en ­novembre) ?

Il n’est pas certain que le réceptionniste acceptera de répondre à toutes ces ­questions, surtout s’il est très occupé, mais plus les gens soucieux de ­trouver un hôtel écoresponsable poseront des questions, plus les établissements ­tiendront compte de ces demandes et mentionneront les ­efforts mis en ce sens sur leur site.

► Info : www.hotelmonville.com