Coups de cœur au Québec: 7 joyaux des Laurentides

On associe souvent les Laurentides aux montagnes de ski le long de l’A15. Mais de Mirabel jusqu’à Ferme-Neuve aux abords du lac Baskatong, la région comprend aussi une étonnante variété d’espaces verts faciles d’accès à pied, en vélo ou autrement.

À Mirabel, on ne s’attend pas à y trouver une érablière bordée d’aménagements paysagers et traversée par un sentier de six kilomètres accessible avec une poussette. Chiens en laisse autorisés. Parc à chiens. Sentier artistique Art 3. Disc golf. Piscine (jusqu’au 2 septembre).