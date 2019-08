Des milliards pour nos routes avant le 3e lien

Les Québécois préfèrent avoir de plus belles routes qu’un tunnel entre Québec et Lévis, révèle un sondage Léger-Le Journal-LCN. Même à Québec, une majorité de citoyens détourneraient les milliards du projet du troisième lien pour la réfection des routes.

« Comme c’est une nouvelle infrastructure, les gens sont prêts à payer. C’est plus acceptable. On l’a vécu avec le pont de la 25 et le pont de la 30 ; il y a un péage et ça passe bien », observe M. Normandeau.