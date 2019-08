LAPIERRE, Jean-Paul



À Montreal-Nord, le 15 août 2019, à l'âge de, est décédé Monsieur Jean-Paul Lapierre, époux de feu Madame Gabrielle Pépin.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Jules), Christian (Anne-Marie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 30 août 2019 de 19h à 21h, ainsi que le samedi le 31 août 2019 dès 9h30 au complexe funéraire :Une célébration aura lieu samedi le 31 août 2019 à 11h15 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain de Gouin pour leur soutien et les bons soins prodigués.