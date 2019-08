SAURIOL, Marcel



À Boucherville, le 16 août 2019, est décédé M. Marcel Sauriol, à l'âge de 82 ans. Il était le fils de feu M. Wilfrid Sauriol et de feu Mme Antoinette Bigras. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil ses enfants : Judith (Philippe) et Patrick (Nadine), ses trois petits-enfants : Laurence, Benjamin et Natan.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 31 août 2019 de 10h00 à 12h30. Un hommage sera fait, dès 12h00, au salon d'exposition de la résidence funéraire.La famille tient à remercier le personnel des soins du CHSLD Des Seigneurs à Boucherville pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Sauriol.