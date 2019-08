Éclairez-moi s.v.p.

Je suis la mère d’un garçon de 37 ans et d’une fille de 35 qui a deux enfants de 7 et 5 ans que j’adore. Depuis quatre ans sa relation de couple boitait, et la décision de rompre fut prise il y a deux mois. Quatre jours plus tard, son chum partait seul pour trois semaines en Allemagne et en Pologne, voyage planifié depuis un an, pour célébrer ses 40 ans. Ma fille se retrouvait donc seule pour s’occuper des enfants, vaquer à son travail et mettre la maison en ordre en vue de la prise de photos pour la vente de leur maison.

Question de se rassurer sur des douleurs aux seins et au bas-ventre, elle a fait un test de grossesse qui s’est avéré positif. Cela pour avoir fait l’amour une seule fois en trois mois alors qu’elle avait arrêté la pilule et que son chum avait eu la chienne de se faire vasectomiser comme promis.

À son retour, son chum était aussi insupportable et enragé qu’avant son départ. Ma fille avait commencé une thérapie pour sauver leur couple, mais lui s’y refusait. Quand elle lui a annoncé sa grossesse, il l’a menacée de se jeter en bas du pont si elle n’avortait pas, ce qu’elle a refusé de faire.

Trois jours plus tard, à 9 h, dans un texto, il lui annonçait qu’il allait mettre son plan à exécution. Paniquée et en pleurs, ma fille m’apprend qu’elle se rend sur le lieu de travail de son chum, non sans avoir prévenu le père de ce dernier du projet de son fils. Il a appelé la police.

Ayant prévenu ses collègues de travail de sa difficulté à vivre sa séparation et grâce aux images des caméras de surveillances, on voyait mon gendre quitter son lieu de travail à pied, pour retourner à la maison, y déposer ses papiers d’identité, son sac à dos et ses clés, selon ce que les policiers ont constaté en y ramenant ma fille. Une voisine l’avait vu repartir ensuite la tête basse, vêtu de son chandail à capuchon.

À 13 h 30, 20 km plus loin, grâce au cellulaire d’un passant, il appelait ma fille pour qu’elle vienne le chercher. Les policiers s’y sont rendus pour l’emmener à l’hôpital psychiatrique à la demande de ma fille. Quand elle est allée le rejoindre, il pleurait sa vie. De retour à la maison le lendemain, ils décidaient de redonner une nouvelle chance à leur couple. Et grâce à l’aide fournie par son employeur, mon gendre a débuté une psychothérapie le 2 juillet.

Depuis 9 ans, il a tellement fait de promesses non tenues à ma fille, que je suis sceptique à l’idée qu’il puisse parvenir à changer. Mais le pire, c’est que l’enfant que porte ma fille, je ne le sens pas comme les deux autres. Ayant été conçu dans le plaisir et non dans l’amour, mes sentiments envers lui sont différents. Et son chum, je ne veux plus rien savoir de lui, de son égoïsme, de son agressivité et de son arrogance. Suis-je correcte de réagir ainsi dans les circonstances ?

Louise

Malheureusement, vous n’êtes pas correcte. Vous portez sur la conception de cet enfant un jugement moral inacceptable. Votre fille aime assez ce garçon pour avoir envie de poursuivre la route avec lui et mettre au monde leur troisième enfant, ce n’est pas à vous de mettre en doute leur capacité de réussir leur pari commun. De toute évidence ce garçon est affecté par une maladie mentale. Il a droit à des soins adéquats et au respect de ses proches pour les efforts qu’il fait pour s’en sortir. Comme il peut enfin mettre un nom sur sa souffrance, ne venez pas lui couper son élan en refusant de l’appuyer et d’aimer cet enfant à naître autant que son frère et sa sœur. La croyante que vous me semblez être devrait savoir cela.