En toute simplicité...

Lorsqu’on part à la pêche, on ne veut rien oublier afin de maximiser nos chances de déjouer les espèces visées.

Nous vivons à une époque où les amateurs peuvent compter sur des équipements à la fine pointe de la technologie.

Il suffit de penser aux sonars et aux sondes qui détectent presque tout dans les bas-fonds, aux GPS, aux downriggers, aux cannes fabriquées avec des matières qui transmettent les touches à la vitesse de l’éclair, aux fils qui n’étirent plus et qui permettent à l’utilisateur de percevoir les transitions au fond de l’eau, aux milliers de modèles de leurres disponibles en boutique, etc. Photo courtoisie

Bref, quand on part à l’aventure, la boîte de la camionnette semble toujours remplie à ras bord.

De beaux souvenirs

Le légendaire Maurice Richard et son épouse Lucille ont eu cinq garçons et deux filles. Selon Suzanne, la plus jeune de celles-ci : « Mon père partait à la pêche aussi souvent qu’il le pouvait. Il voulait éviter les flaflas, être à l’écart des caméras, avoir la paix et fraterniser avec ses compagnons, etc. Il s’agissait pour lui du moyen ultime pour décompresser et se changer les idées ». Photo courtoisie

Le conjoint de Suzanne depuis près de quatre décennies, Michel Leduc, est un avide pêcheur. Il a participé à plusieurs compétitions de haut niveau.

Au cours des 20 dernières années de vie du no 9, il a eu la chance de taquiner les poissons à maintes reprises avec ce dernier. « Maurice considérait qu’il n’avait nul besoin d’une grosse embarcation, d’un sondeur performant, d’une canne à 200 $, etc. En fait, pour lui, c’était tout à fait le contraire », confiait cet homme d’affaires de Rigaud.

« Mon beau-père se déplaçait partout dans l’arrière-pays, dans des zones peu accessibles, pour capturer des ombles de fontaine. Le seul équipement qu’il trimballait était son fidèle moteur hors-bord de 2 hp, un ensemble pour le lancer léger, un mini-coffret de trois pouces par six qui contenait une demi-douzaine de cuillères, des bas de lignes et des émerillons ainsi que des vers de terre », ajoutait-il à propos de celui qui a remporté huit coupes Stanley, dont cinq d’affilée.

Destination

Le premier hockeyeur à avoir atteint le plateau des 500 buts a été membre de plusieurs clubs privés, dont celui qui se nommait Le Veltic, situé à une heure de vol au nord de Saint-Michel-des-Saints.

« Il se rendait au moins une douzaine de fois par été aux lacs Bent, Long et Croche », indiquait M. Leduc.

Il surenchérissait en mentionnant : « Ce qui était remarquable de M. Richard, c’est qu’en tout temps, lorsqu’il était libre, il ne lui fallait pas plus de 10 minutes pour ramasser ses pénates et partir à l’aventure. »

Ce héros sportif au tempérament explosif qui a joué 18 saisons pour le Canadien était invité chez plusieurs pourvoyeurs où, d’ailleurs, de nombreux lacs et sites ont été rebaptisés en son honneur.

En affaire

Photo courtoisie Notre vedette nationale, décédée d’un cancer abdominal à l’âge de 78 ans, a été propriétaire à l’époque de la compagnie Générale de lignes de pêche limitée. Il a vendu avec succès dans les boutiques et les grandes chaînes ses divers monofilaments, qui portaient le nom de Clipper.

Un vrai de vrai