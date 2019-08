MÉNARD, Rollande



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Rollande Ménard, épouse de feu Roger L'Heureux, le 21 août 2019, à l'âge de 88 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Ginette), Gilles (Fabienne), Yves (Carole), Josée (Alain) et Stéphane, ses petits-enfants Sébastien (Inès), Marie-Ève (Alexandre), Benjamin et Théo, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse et autres parents.Elle sera exposée le lundi 26 août de 14h à 21h et le mardi 27 août de 9h à 10h30 au complexeSuivront les funérailles en l'église de St-Vincent-de-Paul au 5443 boul. Lévesque Est, Laval à 11h.Des dons au Club des Petits Déjeuners seraient appréciés.(info@clubdejeuner.org)