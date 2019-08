J’ai mon voyage!

Le Fonds de solidarité de la FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont voté en faveur du plan d’arrangement permettant à Air Canada de mettre le grappin sur Transat alors que ce plan ne renferme aucune garantie concernant la protection du siège social de Transat au Québec, ni la conservation de ses bannières, ni le maintien des emplois.

Pour la direction du Fonds FTQ, ce sont, imaginez-vous, les « intentions positives d’Air Canada » qui l’ont convaincue de voter en faveur de la vente de Transat à Air Canada, et de déposer ainsi son imposant bloc de 4,36 millions d’actions.

Pour justifier sa décision de voter en faveur de l’offre d’Air Canada, la Caisse de dépôt et placement évoque « l’absence d’offre alternative » et l’évolution de Transat dans un marché « où la concurrence ne cesse de s’intensifier ».

La Caisse dépose ses 2,2 millions d’actions de Transat en se contentant de réitérer « notre désir d’obtenir davantage de visibilité sur la vision et les engagements d’Air Canada vis-à-vis les opérations » de Transat.

On va s’entendre sur une chose : en déposant leurs actions, le Fonds FTQ et la Caisse n’ont plus de pouvoirs sur la vente de Transat à Air Canada. Point à la ligne.