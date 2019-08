L’Amazonie brûle-t-elle?

Les feux en Amazonie sont plus considérables que ceux de l’année dernière : de 85 % au Brésil, mais de 104 % au Pérou, de 114 % en Bolivie, de 120 % en Guyane française et de 128 % au Suriname. Ils ont diminué de 56 % en Équateur et de 13 % en Colombie. Le phénomène est donc loin d’être unique au Brésil. Par ailleurs, les émissions de CO2 du Brésil en 2004, 2005, 2007 et 2010, pendant la même période, ont été plus importantes que celles observées aujourd’hui, ce qui laisse supposer que les incendies de forêt étaient plus étendus ces années-là. Jusqu’à présent cette année, au Brésil, 75 000 feux ont ravagé 3500 km carrés de forêt, soit moins de 0,1 % de la superficie de l’Amazonie brésilienne. Enfin, la forêt amazonienne ne produit que quelques pour-cent de l’oxygène de la planète, et cet oxygène est réabsorbé localement.