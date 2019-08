Les vedettes québécoises réagissent à l’agression homophobe du designer Markantoine

Ce n’est pas sans tristesse et colère qu’on a appris au courant de la journée que le designer Markantoine et son amoureux, Alex, ont été victimes d’une agression hier soir, vendredi, alors qu’ils étaient en voyage à Charlevoix.



Le designer a partagé une photo troublante, sur sa page Facebook, où on le voit, le visage visiblement amoché, avec un oeil au beurre noir.



Dans la publication, il explique qu'il a été attaqué de coups de pied au visage, pendant que son copain tentait tant bien que mal de lui porter secours. Il ajoute que l'altercation a débuté alors que quelqu'un l'a insulté d'«esti de fif».





Plusieurs membres de la communauté artistique ont pris la parole afin de dénoncer ce qui s’était produit, à commencer par la comédienne Catherine Brunet, une grande amie du designer.





Simon Boulerice, Alanis Désilets, Guy A. Lepage, qui n’a pas mâché ses mots sur Twitter, ont également partagé la publication.

Instagram @alanis.desilets

Je souhaite que le calice de moron qui a fait ça se fasse pincer. J’espère que son entourage va le dénoncer. Ça me lève le coeur.

https://t.co/wY5IQbckpz — Guy A Lepage (@guyalepage) August 24, 2019





Ses abonnés ont aussi été nombreux à manifester leur soutien face à cette sauvage attaque.



Au moment d’écrire ces lignes, la publication avait déjà été partagée plus de 2200 fois.



Comme eux, on a beaucoup de mal à comprendre qu'une telle situation puisse encore se produire en 2019. On envoie notre sincère soutien à Markantoine et Alex pour la suite.