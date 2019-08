«Nous allons pouvoir répondre aux aspirations du québec»

Contrairement à la grande majorité des immigrants, ils ont fait le choix de vivre en région. Mon père ne parlait ni français, ni anglais, à son arrivée. Il a dû passer une entrevue pour un poste de professeur de mathématiques au Cegep de Victoriaville à l’aide d’un interprète. Mais en l’espace de quelques mois, il a appris le français et commencé à enseigner.

FHP : Et vous, quel est votre parcours professionnel ?

AR : Moi aussi j’ai commencé comme enseignant en informatique et en mathématiques. Par la suite j’ai été directeur d’école au primaire et au secondaire. J’ai dirigé la polyvalente de Victoriaville qui comptait 2 500 élèves, 350 employés et 3 syndicats. Parallèlement à ce travail d’enseignement et de gestion, je me suis impliqué, à titre bénévole, dans plusieurs projets de ma communauté.

FHP : À quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à la politique ?

AR : Très jeune. À cause de mes parents. Mon père suivait l’actualité etécoutait les nouvelles nationales et internationales. Ça a éveillé ma curiosité intellectuelle. Mais le vrai déclic s’est fait en 2008. On parlait alors de choc démographique et d’endettement, des enjeux qui me rejoignaient. J’ai assisté à mon premier congrès politique avec l’ADQ deMario Dumont, à Rivière-du-Loup. C’est là où j’ai eu la piqûre de la politique. J’ai commencé à m’impliquer et, en 2009, je me suis présenté comme candidat de l’ADQ. Je n’avais pas gagné mais ça été une expérience extraordinaire. J’ai continué à m’intéresser à la chose publique de façon plus intense.

FHP : Avez-vous choisi le parti conservateur du Canada à cause de son affinité idéologique avec l’ADQ ?

AR : Pas nécessairement. Après ma première expérience électorale avec l’ADQ, je suis retourné à mes fonctions de directeur d’école. Je suis devenu directeur d’une grosse polyvalente qui m’a permis de connecter avec beaucoup de gens et d’établir des liens avec les acteurs socioéconomiques, dont les gens d’affaires.

C’est là qu’on m’a approché pour être candidat à la mairie de Victoriaville, une aventure qui a duré six ans. Je me suis aussi impliqué dans l’Union des municipalités du Québec pour faire rayonner ma ville et ma région. J’en étais le vice-président et m’apprêtais à en assumer la présidence, quand j’ai été approché par le ministre Denis Lebel pour aller au fédéral.

Il m’avait organisé un dîner avec le premier ministre, Stephen Harper, qui est venu me rencontrer et m’a demandé de me joindre à son équipe. J’ai accepté car j’ai toujours eu trois préoccupations en politique:

1. L’endettement. Je trouve que l’État doit agir selon sa capacité financière ;

2. L’efficacité de l’État dans un contexte où nous sommes surendettés et surimposés ;

3. La lutte au cynisme. Quand je me suis lancé en politique, autour de moi, on m’avait traité de fou. Or, à force de discréditer tous les politiciens, on finit par avoir les politiciens qu’on mérite.

J’ai aussi compris, à travers mon expérience municipale que le gouvernement fédéral joue un rôle important dans nos vies. Qu’on pense à la légalisation du cannabis ou à l’aide médicale à mourir. Des décisions majeures sont prises à Ottawa, au plan économique, social etculturel. Il faut donc y être pour influencer le processus décisionnel. Sinon, on laisse les autres décider à notre place.