Nouveau-Brunswick: un meurtrier en cavale recherché

Les autorités policières au pays sont à la recherche d’un meurtrier en cavale qui a pris la poudre d'escampette après une sortie autorisée d’un pénitencier du Nouveau-Brunswick.

«Le 22 août 2019, le détenu Jack Woods n’est pas rentré à un établissement résidentiel communautaire de Moncton pendant une absence temporaire de l’unité à sécurité minimale du Pénitencier de Dorchester», a fait savoir dans un communiqué Service correctionnel Canada.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre l’homme qui purge actuellement une peine indéterminée pour homicide involontaire et meurtre au deuxième degré.

Woods est âgé de 66 ans, mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 101 kg (223 lb). «Il a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux bruns, indique-t-on. Il a des tatouages de têtes de mort sur le bras gauche ainsi qu’un léopard sur le bras droit. Il lui manque le petit doigt sur chaque main.»

Une enquête a été ouverte sur les circonstances entourant cette évasion et c’est la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui est responsable de retrouver le détenu le plus rapidement possible.