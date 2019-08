Ronald Acuna fils atteint ses objectifs

Ayant fait son entrée dans le club des 30-30 vendredi soir, le jeune prodige des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils a une fois de plus prouvé qu’il est un joueur d’exception.

Totalisant déjà 36 circuits, l’athlète de 22 ans originaire du Venezuela a obtenu son 30e but volé de la saison dans une victoire de 2 à 1 contre les Mets, à New York.

«Durant la saison morte, je parlais avec d’autres joueurs du Venezuela et je me souviens d’avoir mentionné que je voulais vraiment entrer dans le club des 30-30 et obtenir 100 points produits», a déclaré Acuna fils, à l’issue du match de vendredi, cité sur le site web du baseball majeur. «C’était un objectif que je me répétais chaque jour.»

Avec plus de 30 matchs à disputer pour la formation d’Atlanta d’ici la fin de la saison, Acuna fils n’est plus qu’à 12 points produits (avant la rencontre de samedi) d’atteindre son but. L’exploit serait plutôt exceptionnel pour un joueur inséré au premier rang de la formation offensive des Braves. Le voltigeur a par ailleurs déjà 106 points comptés à sa fiche.

Le club des 40-40?

En multipliant les buts volés d’ici la fin de la saison, Acuna fils pourrait devenir seulement le cinquième joueur dans l’histoire du baseball majeur à réussir 40 circuits et 40 larcins. Jose Canseco avait été le premier à accomplir ce fait d’armes en 1988. Seuls Barry Bonds, Alex Rodriguez et Alfonso Soriano l’ont ensuite imité.

Les nostalgiques des Expos de Montréal se souviendront par ailleurs que Vladimir Guerrero était passé bien près de réussir cet exploit en 2002, mais il avait finalement complété la saison avec 39 circuits et 40 buts volés.