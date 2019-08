Tanguay poursuit sa glissade

Ce que la Québécoise n’a pas réussi. Bien qu’elle ait frappé de solides coups en touchant 12 des 14 allées et 16 des 18 surfaces en coups réguliers, son fer droit l’a laissée tomber sur les verts. On se souvient qu’en première ronde, celui-ci était aussi chaud que la braise. Tout tombait dans la coupe. Mais pas cette fois.

« Je frappais les distances désirées et j’atteignais mes cibles, ce dont je suis très satisfaite. J’étais très confortable, car mes coups de fer m’ont donné du rythme. Je dirais même plus que lors des deux premières rondes. Mais je n’étais pas assez agressive sur mes roulés. J’aurais pu aller chercher quelques coups de plus », a expliqué celle qui a exécuté trois roulés sur un vert, faisant grimper le total de roulés à 33. À quelques reprises, elle a testé ses nerfs en sauvant de plus longues normales.