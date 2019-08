Véhicules militaires: la grogne des propriétaires persiste

« On veut montrer aux gens que nos véhicules possèdent bien toutes les caractéristiques de sécurité obligatoires, puis on voulait aussi montrer que [nous], les amateurs de véhicules militaires, on n’est pas des créatures étranges, on est des gens qui vivent seulement une passion », a expliqué Bernard Giguère, un membre du Club véhicules militaires du Québec.