Voici 15 des pires routes du Québec

À Pierreville, dans le Centre-du-Québec, on a refait à neuf la route Marie-Victorin avant d’en démolir une section deux semaines plus tard pour remplacer un ponceau. L’asphalte neuf, posé quelques jours auparavant, a donc été retiré et remplacé. Pourtant, le MTQ savait que le ponceau devait être réparé. Les citoyens et le CAA-Québec ont dénoncé la mauvaise planification des travaux par le MTQ et le «gaspillage de fonds publics». Le ministère a plaidé l’urgence de repaver la route pour assurer la sécurité.