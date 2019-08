Antonio Brown devra se résigner

Le receveur de passes des Raiders d’Oakland Antonio Brown a vu son deuxième grief rejeté par la NFL, de sorte qu’il portera un casque protecteur conforme aux règles de la ligue cette saison.

Selon le réseau NBC Sports, le vétéran a présenté ses arguments à un arbitre, vendredi. La même source a précisé qu’il n’y aura pas d’autres étapes à la procédure. Conséquemment, le dossier est clos.

Le joueur-étoile a nagé dans la controverse dans les derniers mois, débarquant au camp des Raiders en montgolfière. Acquis des Steelers de Pittsburgh en mars, Brown s’est absenté durant quelques séances de sa nouvelle organisation lors du camp d’entraînement en raison d’une possible blessure au pied; en fait, il souffrait d’engelures, le résultat de l’omission de porter l’équipement adéquat au cours d’une thérapie dans une chambre cryogénique.

Puis, Brown souhaitait utiliser un casque jugé non réglementaire par le circuit Goodell et après le rejet d’un premier grief, il en avait émis un second en insistant sur la période de grâce d’un an à laquelle il a droit à ses yeux. Insatisfait de sa situation, il s’est absenté de certains entraînements, menaçant notamment de se retirer si la NFL n’acceptait pas sa demande.

Le directeur général de l’équipe californienne, Mike Maycock, avait pour sa part mentionné que le principal concerné devait choisir entre les Raiders et la retraite. Finalement, l’athlète de 31 ans est revenu sur le terrain avec un casque réglementaire, mardi.