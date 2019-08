C’est arrivé la semaine du... 25 août

25 août 1785

Fondée en 1778, la Gazette de Montréal de Fleury Mesplet, immigrant français natif de Marseille, reprend ses publications ! Les premiers numéros du journal lui avaient valu d’être emprisonné pour ses sympathies envers les révolutionnaires américains et les idées des Lumières. Après un hiatus de six ans, son journal renaît, bilingue plutôt qu’unilingue français, avec des colonnes françaises à gauche et des colonnes anglaises à droite. Plusieurs années après la mort de Mesplet, le journal est vendu à T. A. Turner et devient unilingue anglophone en 1822. Il est toujours publié depuis, c’est donc l’un des plus anciens journaux au Québec.

26 août 1980

Les frères Peter et Anton Stastny, deux joueurs tchécoslovaques qui ont fui le régime communiste, viennent d’être mis sous contrat par les Nordiques de Québec.

27 août 1984

Première du film Le crime d’Ovide Plouffe, long-métrage réalisé par Denys Arcand, un récit sur la famille Plouffe, dont les Québécois suivent l’histoire depuis longtemps.

29 août 1966

Au stade Candlestick Park de San Francisco, les Beatles donnent leur dernier spectacle devant public, sous les cris assourdissants de la foule en délire.

30 août 1959

Le tramway montréalais fait sa dernière tournée avant d’être définitivement remplacé par les autobus. L’événement est salué par une cérémonie à laquelle assiste le maire Sarto Fournier.

31 août 1941

Le Conseil privé autorise la formation d’une division féminine dans l’armée canadienne, le Canadian Women’s Army Corp (CWAC). L’aviation est la première section de l’armée à accepter des femmes, d’abord dans des postes administratifs.

28 août 1632

Photo : Archives de la Ville de Montréal, BM001-05-P1207.

Paul Le Jeune, père supérieur des Jésuites de Québec entre 1632 et 1639, envoie à ses supérieurs en France sa première « Relation ». Le Jeune, né de parents calvinistes, se convertit au catholicisme alors qu’il est adolescent. Arrivé à Québec après l’épisode anglais des frères Kirke, il s’attelle à la reconstruction du réseau missionnaire. Les fameuses Relations des Jésuites décriront la vie en Nouvelle-France pendant près de 40 ans. Ces écrits, que les missions jésuites envoient vers la métropole, fournissent de nombreux détails sur les peuples autochtones et la vie quotidienne des colons.