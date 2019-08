G7: les «premières dames» découvrent le village du piment basque

Emmenées par Brigitte Macron, les « premières dames » des dirigeants participant au sommet du G7 de Biarritz sont allées dimanche à la découverte de la culture basque dans le pittoresque village d’Espelette, réputé pour son piment.

Loin de l’ambiance studieuse du sommet, six épouses de chefs d’État ou de gouvernement, dont Melania Trump, ont assisté à une démonstration de pelote basque et à un concert de chants basques avant de rencontrer des habitants et des commerçants dans les rues d’Espelette, à une trentaine de km de Biarritz, a constaté un photographe de l’AFP.

Elles se sont ensuite rendues à Cambo-les-Bains pour y être accueillies par l’Aurresku, une danse traditionnelle, avant de visiter le musée Edmond Rostand, l’auteur de la pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac ».

Il s’agissait, pour Brigitte Macron, de faire découvrir à ses hôtes « la culture et le patrimoine basques » et « les initiatives locales en matière de protection des océans », a indiqué son entourage.

Outre Melania Trump, étaient présentes Akie Abe, l’épouse du Japonais Shinzo Abe, Cecilia Morel, celle du Chilien Sebastian Piñera, Jenny Morrison, l’épouse du premier ministre australien Scott Morrison, ainsi que les femmes de Donald Tusk, le président du Conseil européen et de David Malpass, président de la Banque Mondiale.

Lundi, les premières dames assisteront depuis la plage de Biarritz à des démonstrations de surf et des exercices de sauvetage en mer. Elles rencontreront des associations actives dans la protection des océans, un des thèmes du sommet.