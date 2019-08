Impact: le départ de Nick De Santis confirmé

L’Impact de Montréal a confirmé dimanche que Nick De Santis quittait l’organisation.

De Santis, qui occupait actuellement le poste de vice-président, Relations internationales et développement technique, a eu une discussion avec la direction après les récents changements au sein du personnel d’entraîneurs, et les deux clans ont décidé de se séparer.

«Nous tenons à remercier Nick pour son grand dévouement, sa passion et son travail acharné tout au long des 26 dernières années avec l'Impact, alors qu'il a occupé plusieurs rôles et a laissé une marque importante dans l'histoire du club», a déclaré le président et chef de la direction de l'Impact, Kevin Gilmore, dans un communiqué.

«Faire partie de cette organisation a été un immense privilège et un honneur. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de représenter ce club au fil des années, a dit De Santis. Je ne peux que souhaiter à l'Impact du succès pour l'avenir, alors que le club continue de grandir.»

Avec l’Impact, De Santis a également occupé les fonctions de joueur-entraîneur, entraîneur-chef et directeur technique. Il a été impliqué dans la venue de plusieurs joueurs chez l'Impact, dont l'actuel capitaine Ignacio Piatti en 2014.

L’ancien milieu de terrain a disputé 219 matchs en 10 saisons avec l'Impact, inscrivant 21 buts. Il a amorcé sa carrière professionnelle avec le Supra de Montréal en 1987, dans la Ligue canadienne de soccer.