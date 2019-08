Labbé affrontera Earnhardt en série Xfinity à Darlington

BOWMANVILLE | Alex Labbé effectuera son sixième départ cette année en série NASCAR Xfinity et le 42e de sa carrière, samedi prochain à Darlington.

Le pilote de Saint-Albert a de nouveau été recruté par l’écurie DGM du propriétaire Mario Gosselin, avec laquelle il avait disputé une saison complète l’an dernier dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy.

Labbé a obtenu son meilleur résultat de 2019 à sa dernière présence dans la série au début du mois, sur le circuit routier de Watkins Glen, en terminant au 16e rang.

L’épreuve de Darlington, en Caroline du Sud, marquera le retour en piste de Dale Earnhardt fils, que Labbé affrontera en série Xfinity. Il en sera à sa première présence cette année en piste, lui qui a couru une seule fois l’an dernier, à Richmond le 21 septembre, où il s’était classé à la quatrième place.

Tragédie évitée de peu

Earnhardt a connu une frayeur il y a deux semaines à quelques kilomètres de Bristol lorsque son avion privé a quitté la piste de l’aéroport municipal d’Elizabethton, au Tennessee, avant de prendre feu.

Les cinq occupants à bord, dont sa femme et sa fille, sont sortis miraculeusement indemnes.

Selon les premières informations diffusées par les enquêteurs, l’appareil a bondi à deux reprises sur la piste lors de l’atterrissage avant que le train droit ne s’affaisse.

L’avion a terminé sa course en bordure d’une route secondaire.

Des témoins de la scène ont déclaré qu’une tragédie avait été évitée de peu.

Dernière pour Theetge

Donald Theetge a disputé dimanche à Mosport sa dernière sur circuit routier.

« Vous pouvez l’écrire, je ne courrai plus en circuit routier, a-t-il indiqué, quoique ma carrière n’est pas terminée. Je vais me concentrer sur les pistes ovales où je suis beaucoup plus à l’aise. »

Le pilote de Boischatel n’a pas fait une croix sur la série canadienne de NASCAR, mais il se contentera d’y participer sporadiquement en 2020.

Tout dépendra, dit-il, de la disponibilité des voitures de l’écurie de Scott Steckly, avec laquelle il a été associé au cours des deux dernières années.

Theetge envisage aussi quelques présences en Série Xfinity l’an prochain et peut-être même cet automne.

« Mon rêve ultime, c’est d’obtenir un départ en Coupe Monster Energy, a souligné le pilote de 52 ans. J’espère que le tout va se concrétiser un jour. Je vais tout faire pour y parvenir. »

Une bourse alléchante

Entre deux courses en série Pinty’s, Theetge prendra part dimanche soir prochain à l’épreuve des championnats nationaux sur ovale courte piste au complexe de Jukasa dans la région de Hamilton, en Ontario.

Cette classique annuelle, dans la catégorie de stock-car Pro Late Models, a attiré jusqu’ici 63 inscrits.

Et pour cause, une bourse alléchante de 75 000 $ sera décernée au gagnant.

Seulement 40 voitures seront autorisées à prendre le départ.

Outre plusieurs représentants américains, provenant surtout de la Nouvelle-Angleterre, des Canadiens seront également de la partie dont, pour l’instant, quatre Québécois : Donald Theetge, Raphaël Lessard, Patrick Laperle et Martin Latulippe.

D.J. Kennington, J.R. Fitzpatrick et Cayden Lapcevich sont d’autres pilotes canadiens connus au pays qui feront le déplacement à Jukasa.