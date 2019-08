Le week-end culturel de Jean-Nicolas Verreault

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ? Photo courtoisie

Mon coup de cœur du moment est celui d’Alexie Morin, Ouvrir son cœur. C’est un roman avec un aspect assez autobiographique, où la jeune auteure québécoise évoque sa vie dans les Cantons-de-l’Est. Son histoire m’a beaucoup ému, car c’est une femme qui a connu plusieurs problèmes, notamment d’anxiété généralisée. À la lecture, on se rend compte qu’elle a peut-être des problèmes associés à l’autisme. On ressent ses difficultés à vivre en société et tous ses états d’âme. C’est très intéressant à lire en plus d’être très bien écrit. Son parcours est raconté avec des sauts dans le temps.

Quel est le film qui vous a récemment séduit ? Photo courtoisie, Sony Pictures Entertainment

Je viens de voir le film Once Upon a Time In Hollywood le dernier film de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, que j’ai adoré parce que c’est du pur Tarantino, qui est un génie et ça transparaît dans son film. Il reprend un pan de l’histoire de Charles Manson et sa secte à Los Angeles tout en mettant de l’avant un acteur en fin de carrière. C’est très intéressant le mélange que le réalisateur en fait. On y retrouve aussi une forme de vengeance. C’est à voir !

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ? Photo courtoisie

Certainement celui de Martin Petit, Pyroman, parce que c’est un bon chum et que j’aime beaucoup son style d’humour qui est intelligent et qui va dans les détails. C’est pratiquement de l’humour microscopique. Son nouveau spectacle est présentement en rodage et la première aura lieu le 15 octobre à l’Olympia à Montréal. Sinon la pièce À votre santé, au Théâtre des Hirondelles, de Michel Charette et François Chénier dans laquelle je joue est un très bon show d’été à voir. C’est un retour pour moi au théâtre d’été après 25 ans d’absence et cette pièce est très drôle, sans être du burlesque, avec quelques moments tendres. Les spectateurs ont énormément de plaisir. Dans la lignée du théâtre d’été, elle est, selon moi, la plus efficace.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ? Photo courtoisie, HBO

J’aime regarder la série américaine Euphoria sur HBO qui nous transporte dans l’univers assez sombre des adolescents. La réalisation et l’écriture sont très irrévérencieuses, on ne fait vraiment pas de censure. On y dépeint ce que peuvent être certaines catégories d’adolescents aujourd’hui. C’est vraiment différent et exceptionnel. En plus, c’est très bouleversant !

Quelle est votre récente découverte musicale ? Photo Facebook

Je viens de découvrir Angèle, une jeune chanteuse belge de 23 ans, qui est aussi compositrice et instrumentiste. J’aime beaucoup sa chanson Ta reine. C’est ce que j’écoute en ce moment. Ses paroles qui sont des textes assez accessibles, mais qui ne sont pas vides de sens, se marient très bien à sa musique.