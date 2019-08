Photos souvenirs: Gilles Vigneault

Premiers récitals

Courtoisie

Lors d’un passage à la Comédie-Canadienne (plus tard le TNM), fondé par Gratien Gélinas, l’auteur-compositeur-interprète y donnait un premier récital, en 1963. Un an plus tôt, il avait lancé son premier album Jack Monoloy et fondé en 1960, avec une poignée de complices, La boîte à chansons, à Québec, où il faisait ses premières armes devant public.

Charme et talent

Photo d'archives

Le garçon natif de Natashquan devenu professeur de français était passé à une autre étape de sa vie professionnelle. Ses magnifiques poèmes et chansons le portaient aux nues. Il enregistra près de 25 albums, du début des années 1960 jusqu’en 1980, regroupant un grand nombre de classiques, dont certains devenus des hymnes québécois. Outre son immense talent, il pouvait compter sur son charme naturel.

L’année de l’expo

Photo d'archives

En 1967 avec Donald Lautrec, interprète de la chanson thème de l’Expo, Un jour un jour. Gilles Vigneault entamait alors une carrière en France avec ses succès Jos Monferrand, La danse à Saint-Dilon, Jack Monoloy, Tam ti delam, J’ai pour toi un lac et Mon pays. L’année suivante, il lancera sa carrière internationale avec une première grande tournée européenne, en première partie de Serge Reggiani.

Complicité

Photo d’archives, Jean-Claude Tremblay

Une photo qui vaut mille mots, Gilles Vigneault et Félix Leclerc, en grands complices, riant de bon cœur. ­Ensemble, ils avaient vécu plusieurs grandes émotions, notamment en 1974, lors du spectacle d’ouverture de la Superfrancofête sur les plaines d’Abraham à Québec, avec Robert Charlebois, devant 120 000 personnes. Un événement monstre, baptisé Le loup, le renard et le lion, qui célébrait la jeunesse et la francophonie.

Interprète né

Photo d'archives

Non seulement Gilles Vigneault a composé un nombre incalculable de magnifiques chansons et poèmes, mais dès le début de sa carrière, il savait captiver son public sur scène. Légende vivante, Vigneault a lancé une soixantaine d’albums, il est l’auteur de plus de 40 livres et il a reçu un grand nombre de prix, hommages et honneurs. Il monte toujours sur scène à 90 ans (91 ans le 27 octobre).

► Cet automne, Gilles Vigneault revient sur scène pour quelques supplémentaires de son spectacle Parole et musiques, un alliage entre la rencontre et le concert, alors qu’il échange et chante avec le public. Il sera entouré sur scène de l’animatrice Françoise Guénette et du pianiste Philippe Noireault. Quatre soirs à la Place des Arts (placedesarts.com) et un soir au Vieux Clocher de Magog (vieuxclocher.com).

► Gilles Vigneault a lancé en 2018 l’album Ma jeunesse, une relecture de certains de ses premiers titres, des intemporels sur lesquels il pose un nouveau regard, avec sa voix d’aujourd’hui.

► Aussi lancé en 2018, le coffret Le temps qu’il fait sur mon pays, qui comprend huit de ses disques lancés entre 1971 et 1983. Accompagnés des textes.

► Le poète a aussi lancé un nouveau recueil de poèmes inédits l’automne dernier, Le Chemin montant.

► Après d’importants travaux de restauration, la Maison Gilles Vigneault, à Natashquan, maison natale du poète, accueille désormais les visiteurs.