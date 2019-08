Réplique à la lettre «Un retraité qui dérange»

De plus, elle devrait savoir qu’il faut se donner du temps pour apprivoiser cette nouvelle étape de la vie qui chamboule toutes nos habitudes. Mon conjoint et moi avons dû nous y ajuster. Nous faisons des activités communes et d’autres chacun de notre côté. Nous profitons des activités sportives pour aînés pour donner un autre sens à notre vie et nous faire de nouveaux amis. Et loin de le repousser quand je fais la cuisine, on se partage les tâches et ça nous procure un nouveau moment d’intimité pour bavarder des moments forts de notre journée.