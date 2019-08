Retour en force du Rouge et Or dans un gain de 41-10

Malgré un premier quart complètement dominé par les visiteurs, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 41-10 dans un match disputé dimanche après-midi au PEPS devant 8879 spectateurs.

En retard 9-0 tôt au deuxième quart, le Rouge et Or a inscrit 35 points sans réplique à l’exception d’un simple sur le botté d’envoi de la deuxième demie. Malmenée en début de match, la défensive du Rouge et Or n’a rien donné en deuxième demie. Le Vert & Or a notamment été limité à des gains de 17 verges au 3e quart.

À son premier match dans les rangs universitaires, Joanik Masse a réussi deux touchés pour le Rouge et Or, l’un sur une course de quatre verges et un autre sur une réception de cinq verges. Le produit des Faucons de Lévis-Lauzon a amassé 108 verges en 17 courses.

Première demie excitante

Le Vert & Or a amorcé le match sur les chapeaux de roues. Une séquence de 103 verges où le quart-arrière recrue Anthony Robichaud a complété ses cinq passes pour 72 verges et qui s’est conclue par le touché de Sébastien Béland sur une course de huit verges. Robichaud a complété ses huit premières passes en carrière.

La défensive du Vert & Or a également contribué. Une interception de Tomy Roadley-Trohatos a procuré le ballon aux visiteurs en territoire du Rouge et Or. Laval a limité les dégâts à un seul point sur une tentative de placement ratée de 32 verges de Pierre-Antoine D’Astous. Le botteur de 5e année a loupé une autre tentative de 35 verges. Le temps de possession du Vert & Or au 1er quart a été de 13 min 34 s, et Laval a obtenu un seul premier essai.

En retard 9-0, le Rouge et Or a démontré ses premiers signes de vie tôt au 2e quart. Alors que tout le monde croyait que Laval allait tenter un placement puisque David Côté s’est amené sur le terrain, Christian Dallaire s’est plutôt aligné derrière le centre en formation wildcat et il a couru pour 29 verges jusqu’à la ligne d’une verge.

David Pelletier a inscrit le majeur deux jeux plus tard.

La défensive du Rouge et Or a forcé le Vert & Or à dégager sur la série suivante, et l’offensive a frappé rapidement. Une passe parfaite de 29 verges de Samuel Chénard à Vincent Breton-Robert a procuré une deuxième faveur aux locaux en 1 min 11 s.

Avec une priorité de 14-9, le Rouge et Or aurait pu ajouter à son avance avec une quarantaine de secondes à écouler à la demie après une interception d’Alec Poirier, mais le vétéran demi défensif Samuel Polan a répliqué avec un larcin dans la zone des buts.