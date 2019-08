BOWMANVILLE | Après s’être classé deuxième dimanche après-midi dans l’épreuve des camionnettes Gander Outdoors, son meilleur résultat à vie dans cette série, Alexandre Tagliani n’avait toujours pas digéré le comportement de Kevin Lacroix plus tôt en NASCAR Pinty’s.

Occupant le premier rang avant de négocier la dernière courbe du circuit de Mosport, le pilote de Lachenaie a vu son rival se pointer à l’intérieur et le forcer à quitter sa trajectoire après une touchette bien calculée.

Lacroix s’est ainsi sauvé avec la victoire alors que Tagliani, lui, a croisé le fil d’arrivée à la quatrième place.

« Cette fin de course m’a mis en beau fusil, a-t-il fait savoir d’entrée de jeu. Ça ne m’empêchera pas de dormir, mais ce genre de comportement est inacceptable. Ce n’est pas la façon de courir. »

Des menaces

Tagliani a expliqué en conférence de presse qu’il avait la veille rencontré Lacroix, avec qui il partageait la première rangée au départ, pour discuter de la façon de gérer le début de course.

C’est alors, selon ses dires, que le père de Kevin, Sylvain, s’est mêlé à la conservation.

« Il s’est interposé, a souligné Tagliani, pour me menacer. Il m’a dit que si je touchais à sa voiture, il me ferait du mal. Tellement que je ne serais même pas en état de participer à la course des camionnettes qui avait lieu après. Je lui ai dit : “Calme-toi. Tu pèses 250 livres, moi 150. Tu veux vraiment te battre contre moi ?”

« Je lui ai fait savoir que je voulais parler à son fils tout bonnement, a renchéri Tagliani, mais Sylvain Lacroix continuait à me menacer. Si bien que Kevin est intervenu pour le calmer. C’est tel père, tel fils, j’imagine. »

« Rhodes ne l’a pas fait »

Dans la course des camionnettes, Tagliani aurait pu perdre sa deuxième place au même endroit où est survenu son accrochage avec Lacroix, mais il a tenu bon face à Ben Rhodes en protégeant la trajectoire intérieure.

« Il aurait pu lui aussi me sortir de la course à la manière de Lacroix en série Pinty’s, mais Rhodes ne l’a pas fait, a relaté Tagliani. Quand tu es impliqué dans une course au championnat comme nous le sommes, il ne faut pas se faire d’ennemis.

« Or, il reste trois courses au calendrier, je ne lui donnerai aucune chance parce qu’il ne mérite pas mon respect. Moi je n’ai jamais gagné de cette façon. »

Lessard épate encore

À sa toute première participation en circuit routier dans la série des camionnettes, Raphaël Lessard s’est encore bien comporté avec une dixième place (sur les 28 partants) à l’arrivée.

« J’ai beaucoup appris, a indiqué le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce âgé de 18 ans, et je me suis bien amusé. Mon apprentissage se poursuit. »

Lessard s’est payé un magistral tête-à-queue à la sortie du virage quatre, dans l’une des portions les plus rapides du circuit de Mosport.

« Le peloton était très animé, a-t-il affirmé, et de la turbulence s’est créée devant moi. J’ai perdu le contrôle, mais j’ai choisi de ne pas lever le pied. Ce fut la bonne décision puisque je n’ai rien touché et j’ai pu poursuivre ma course. »

►Victorieux il y a dix jours à Bristol, l’Américain Brett Moffitt a remporté à Mosport, sa deuxième victoire consécutive dans la série des camionnettes. Sheldon Creed (4e) et Austin Hill (5e) ont complété le groupe des cinq premiers à l’arrivée.