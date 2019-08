5 séries télé pour ados que tous les adultes regardent en cachette

En collaboration avec

L’Académie

Série dramatique

Agathe, Marie et Wendy sont pensionnaires dans une académie privée à la fois bourgeoise et progressiste. Là-bas, les déceptions amoureuses, les amitiés nouées puis dénouées et les tracas scolaires forment leur quotidien.

L’autrice Sarah-Maude Beauchesne est à l’origine de cette production québécoise rafraîchissante et sympathique qui compte deux saisons (on en attend une troisième en 2019).

Teen Wolf

Série fantastique

Scott McCall a de la difficulté à s’intégrer à la faune de son école secondaire. Un soir, le jeune homme s’aventure un peu trop loin dans la forêt. Victime d’une morsure de loup-garou, il en devient un à son tour. À partir de ce moment, sa vie change du tout au tout : il doit maintenant composer avec sa nouvelle identité, mais également avec une panoplie de personnages colorés eux aussi mi-humains, mi-animaux.

Ah! Et si le titre de la série vous dit quelque chose, c’est que Teen Wolf est inspiré du film éponyme de 1985, qui mettait en vedette l’intemporel Michael J. Fox.

Le chalet

Série dramatique

Une gang d’amis inséparables, Sarah, Lili, Francis, Charles et Antoine, passent l’hiver ensemble dans un chalet pour s’adonner à leurs sports préférés : le ski et la planche à neige. Au fil des saisons et des hivers (on en compte 5), les personnages passent de l’adolescence à l’âge adulte à travers des amours et des amourettes, des deuils, des prises de décision difficiles et des moments plus que touchants.

Le chalet a remporté plusieurs prix Gémeaux, notamment celui de la Meilleure série jeunesse en 2016 et en 2018.

La dérape

Série dramatique – Une exclusivité Club illico

Après 10 ans passés aux États-Unis, Julia est de retour au Québec. L’évènement tragique qui a forcé son retour la suit et la pèse jour après jour. Pour oublier, elle se plonge dans sa passion de toujours : le karting. Julia devra rivaliser de courage et de détermination pour faire sa place dans ce milieu difficile.

Guy Jodoin y campe le rôle d’un méchant, ce qui est tout nouveau pour cet animateur et acteur a qui l’on confie habituellement des personnages comiques!

Conseils de famille

Série humoristique

Composé d’une série de courts sketches humoristiques, chaque épisode de Conseils de famille suit le quotidien mouvementé de la famille Blondin-Dupuis. Clovis, un jeune homme de 14 ans, nous guide à travers les scènes à l’aide de ses vidéos YouTube.

Ceux-ci sont d’ailleurs disponibles sur la plateforme de diffusion, chez qui ils remportent un succès important. Sa chaîne compte plus de 20 000 abonnés!

