720 nouveaux enquêteurs seront formés à l’école de police

L’école nationale de police du Québec à Nicolet formera presque deux fois plus d’enquêteurs au cours des trois prochaines années pour répondre à l’importante demande des différents corps policiers québécois.

Cette forte demande découle d’un constat émis par Martin Prud’homme alors qu’il procédait à la réorganisation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en tant que chef intérimaire.

Dans son rapport déposé en octobre 2018 à la fin de son mandat, le directeur général de la Sûreté du Québec – aujourd’hui suspendu – soulignait que près de 35 % des enquêteurs, soit 261 sur 753, n’avaient pas complété leur formation en enquête.

La direction du SPVM a ensuite contacté l’École nationale de police du Québec (ENPQ) afin d’augmenter les places disponibles pour l’activité d’intégration qui clôture la formation d’enquêteur, relate le Directeur des affaires institutionnelles et des communications de l’institution, Pierre St-Antoine.

300 policiers de Montréal

L’ENPQ a sondé les différents corps de police du Québec afin d’ajuster les places pour tout le monde.

« La demande est extrêmement forte », indique M. St-Antoine, soulignant que la cadence sera presque doublée à compter de cette année.

Photo courtoisie Pierre St-Antoine

Directeur à Nicolet

L’activité d’intégration passera ainsi de 9 à 14 groupes d’une douzaine de policiers annuellement, à une vingtaine de groupes pour les trois prochaines années.

Au total, 720 enquêteurs suivront ainsi l’activité d’intégration, dont 300 proviennent du SPVM, selon l’École nationale.

Une telle augmentation a d’ailleurs nécessité des travaux de réaménagement à l’ENPQ : Six salles d’observation et six d’interrogatoires ont été ajoutées aux 24 déjà existantes, en plus de deux nouvelles classes.

Des Comédiens

Trois formateurs principaux et une quinzaine à temps partiel s’ajoutent à l’équipe, et les quelque cinquante comédiens de l’ENPQ seront davantage sollicités.

« Certains vont voir leurs heures augmenter de façon quand même importante », précise M. St-Antoine.

Les aménagements de locaux représentent des investissements d’environ 30 000 $, financés par l’École nationale de police du Québec, par l’entremise des inscriptions des clientèles aux formations.

La formation