BOISVERT, Frère Jean-Paul, FIC

(Frère Bernard-Antoine)



F. Jean-Paul Boisvert est décédé à l'Infirmerie FIC de La Prairie le 21 août 2019 à l'âge de 91 ans, dont 76 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne. Fils de Philias Boisvert et d'Angélina Vincent, il est né à Sainte-Flore de Grand-Mère le 11 mai 1928. Il entra au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 1943 et fit profession perpétuelle le 8 juillet 1948.Toute sa vie a été consacrée à prendre soin des jeunes et de ses confrères en communauté. Sa carrière d'éducateur débuta à Arvida, particulièrement à l'école Saint-Joseph où il fut enseignant puis directeur. Par la suite, c'est surtout le juvénat Saint-Jean de Dolbeau qui fut le témoin de sa vie apostolique. Il y fut d'abord enseignant puis directeur de groupe. En 1985, à la demande de la communauté, il fut ordonné prêtre par l'évêque de Chicoutimi, ce qui l'amena à assumer l'animation pastorale du juvénat pendant presque une trentaine d'années. Homme de coeur et de simplicité, doté d'une foi profonde et d'un grand sens de l'accueil, il a rendu ce service avec passion jusqu'à son entrée à l'Infirmerie de La Prairie en 2014, où il a continué de célébrer l'eucharistie quotidienne pour ses confrères malades jusqu'à la toute fin.Outre sa communauté, Jean-Paul laisse dans le deuil sa soeur Hélène et son frère René ainsi que des neveux et nièces.La communauté et la famille vous accueilleront en présence des cendres le mercredi 28 août 2019 à compter de 13h à la Maison mère des Frères de l'Instruction chrétienne, 870, chemin de Saint-Jean, La Prairie. Les funérailles auront lieu ce même mercredi 28 août à 14h.