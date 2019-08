Alambika garnit vos cocktails

Détectant un marché en expansion, l’entrepreneur diplômé en sciences politiques a ouvert Alambika, un point de vente pour le grand public, et Jesemi, son volet de distribution pour les bars, restos et commerces de détail. Parmi sa clientèle, on trouve aujourd’hui des hôtels comme le Château Frontenac, le Ritz-Carlton, la chaîne Four Seasons, des restos comme le Toqué ! et l’Auberge Saint-Gabriel, de même que le Casino de Montréal.

Ici, on changera le concept, le décor modulable et la carte tous les trois mois, question de favoriser la découverte de cocktails différents selon la thématique choisie et la période de l’année. De plus, on y offrira des cours, des séminaires et des lancements dans le but de « faire avancer les connaissances en cocktail et de proposer un espace qui laisse place à la créativité ».