Alexandra Diaz présente ses recettes sportives

Alexandra Diaz, l’animatrice et productrice derrière le succès de l’émission et des livres Cuisine futée, parents pressés – avec son ancienne comparse Geneviève O’Gleman –, a lancé un tout nouvel ouvrage culinaire s’adressant cette fois-ci aux sportifs en tous genres, lundi soir, à Montréal.

Avec Fiesta Santé, Alexandra Diaz propose plus de 100 recettes «qui lui servent de carburant pour avoir une vie active et se sentir en pleine forme».

N’allez toutefois pas croire que l’ouvrage se contente de décrire moult recettes de boissons protéinées; une multitude d’idées de brunchs, de tacos, de sandwichs, de pâtes, de desserts et même pour l’apéro sont plutôt au menu de Fiesta Santé.

Entre deux propositions de plats, celle qui admet elle-même avoir été longtemps sédentaire, avant de découvrir la course à pied il y a 7 ans, livre ses conseils pour se motiver à bouger.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Mon objectif en vous parlant d’activité, c’est de vous amener à bouger un peu plus, un pas à la fois. Mes recettes et mes trucs pour une vie pleine d’énergie positive sont à adapter comme et quand ça vous plaît», a souligné Alexandra Diaz.

Fiesta Santé débarquera en librairie mercredi.