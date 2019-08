DACCORD, Jacques Emmanuel





Le 22 août 2019, Jacques a rejoint son Sauveur. Il restera à jamais gravé dans le coeur de Joan son épouse adorée de 62 ans, son frère Claude, ses enfants Joyce (Sam), Bruce (Allison), Ruth (Reg) et Philip (Julie), ses onze petits-enfants et ses trois arrière-petits- enfants.Né à Montréal, Jacques a étudié à l'Université de McGill, où il décrochera son diplôme en Génie Civil en 1953. Plus tard, il sera lauréat du prix Alfred P. Sloan Fellowship, et continuera son cheminement jusqu'à l'obtention du diplôme en gestion de L'Institut de Technologies du Massachussetts en 1967. Après sa graduation de McGill, Jacques a rejoint Canron Limited, où il a occupé de nombreuses positions pendant plus de dix ans. En 1963, il rejoindra Urwick, Currie Ltd. (qui plus tard deviendra Currie, Coopers & Lybrand Ltd.) où il contribuera à un large éventail de consultations pour des partenariats au Canada et à l'étranger. En 1973, Jacques fut élu Président et Associé Directeur, puis en deviendra le Président du conseil en 1984. En 1985, Jacques rejoint The Ideal Metals Group où il occupera la fonction de Président du conseil jusqu'en 1990. Durant les années qui suivirent, Jacques a continué de fournir ses services de consultant à de nombreux clients, tout en continuant d'occuper le poste de Directeur sur plusieurs conseils d'entreprise tant dans le domaine des affaires que dans l'humanitaire, incluant : Vision Mondiale Canada, Le Cercle canadien de Montréal, l'Institut Neurologique de Montréal, le Club St-James de Montréal, ainsi que l'École Chrétienne Emmanuel-Christian. Jacques était également proche de l'Institut des consultants en gestion du Québec, et membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.Jacques et Joan se sont découvert une passion commune pour le voyage, partageant ainsi de multiples aventures en explorant de nombreux endroits autour du globe. Ces dernières années, ils attachèrent beaucoup d'importance aux temps des fêtes annuels passés en famille avec leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.Jacques était un fervent skieur, et aura grandement profité des vacances de ski en famille dans l'Utah. Il était également un golfeur passionné et possédait même un abonnement au Club de Golf de Beaconsfield pendant plus de 40 ans.Une célébration de la vie de Jacques aura lieu ce mercredi 28 août 2019 à 15h00 à l'Église Snowdon Baptiste (5275 Earnscliffe Ave, Montreal). La famille recevra les invités de 13h à 15h, puis des rafraîchissements seront servis après le service. En lieu de fleurs, des dons peuvent être faits en mémoire de Jacques à la Direction Chrétienne sur le site:ou bien à Vision Mondiale Canada sur le site: