Carey Price dans le top 5 des meilleurs gardiens de la LNH

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price apparaît au quatrième rang du top 10 des gardiens du réseau NHL Network dévoilé dimanche.

Fort d’une fiche de 35-24-6 et d’un taux d’efficacité de ,918 la saison dernière, Price est reconnu pour sa technique presque impeccable, dépourvue de mouvements superflus.

«Ce qui fait de Carey un excellent gardien et ce qui explique pourquoi je l'avais encore plus haut sur ma liste, c'est que les arrêts les plus difficiles paraissent faciles pour lui, et il ne met pas beaucoup de moutarde après. Il fait simplement son travail, effectue l’arrêt et immobilise la rondelle», a observé l’analyste Darren Pang lors de l’émission de dévoilement.

Sans surprise, le gagnant du trophée Vézina, Andrei Vasilevskiy, trône au sommet du classement du réseau américain. Le Russe a compilé un dossier de 39-10-4 et un taux d’efficacité de ,925 en 2018-2019. Vasilevskiy a été l’un des artisans de la saison historique du Lightning de Tampa Bay, qui a égalé le record de victoires détenu par l’édition 1995-1996 des Red Wings de Detroit.

Outre Vasilevskiy, Sergei Bobrovksy (Panthers de la Floride) et Ben Bishop (Stars de Dallas) figurent devant Price, aux deuxième et troisième rangs respectivement.

Le Québécois Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, arrive pour sa part au sixième échelon.

Le top 10 de NHL Network

1. Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay)

2. Sergei Bobrovsky (Panthers de la Floride)

3. Ben Bishop (Stars de Dallas)

4. Carey Price (Canadien de Montréal)

5. Tuukka Rask (Bruins de Boston)

6. Marc-André Fleury (Golden Knights de Vegas)

7. Braden Holtby (Capitals de Washington)

8. Jordan Binnington (Blues de St. Louis)

9. Pekka Rinne (Predators de Nashville)

10. John Gibson (Ducks d'Anaheim)