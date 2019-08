Chasse au trésor: Les gagnantes d’Ottawa tentent leur chance à Montréal

MONTRÉAL | Le duo qui a gagné les 80 000$ de l’édition d’Ottawa de la chasse au trésor Gold Rush Canada tente à nouveau sa chance dans la version montréalaise de la quête qui se déroule actuellement à travers la ville.

Jennifer Czajkowski et Erin Phillips ont pris quelques journées de vacances afin de tenter de mettre la main sur le prix de la chasse, qui a débuté le 24 août à Montréal. Les acolytes avaient trouvé la solution du jeu, s’apparentant à un jeu d’évasion grandeur nature, après plusieurs jours à Ottawa, il y a quelques semaines.

«On a décidé que ça valait la peine, on a eu tellement de plaisir à Ottawa, a expliqué Mme Czajkowski. C’est vraiment difficile, c’est plus difficile que la dernière fois.»

Le duo se creusait les méninges lundi après-midi afin de résoudre l’énigme du niveau six. Plusieurs autres personnes sillonnaient les alentours du Centre Bell à la recherche de la solution.

D’une même voix, les deux assurent que ce sera leur dernière participation à la chasse au trésor, qui aura également lieu à Edmonton, Calgary, Toronto et Vancouver cette année. «On n’ira pas à Vancouver, on a besoin d’une pause de chasses au trésor», ont-elles expliqué en riant.

Depuis samedi

Les concurrents, qui arpentent la ville depuis samedi, étaient toujours en majorité au niveau trois ou quatre lundi. Les participants ont commencé à récolter des indices dès le visionnement du court-métrage Qui a tué le patron?, disponible sur le site web de l’événement.

L’énigme comporte dix niveaux qui mèneront la personne ou l’équipe la plus rapide à la victoire. En tout, une somme d’un demi-million de dollars est répartie dans différentes villes à travers le Canada. C’est à Ottawa que la première chasse a eu lieu, le 27 juillet dernier.