De belles découvertes dans les monts Sutton

Quand on parle de Sutton, on pense spontanément au ski alpin dans les sous-bois ou encore à la randonnée ultime jusqu’au Sommet rond familièrement appelé Round Top.

Mais il y a aussi d’autres attraits à découvrir, plus accessibles.

Marmite aux Sorcières

Au Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS) se trouve la Marmite aux Sorcières, un phénomène géologique fascinant donnant une allure étrange à la petite rivière. Accès au stationnement P3 ou par le sentier Village-montagne. On y va aussi en partance de l’Altitude 520, en passant par la chute du Pékan, à 40 minutes de marche.

Photo courtoisie, Tourisme Sutton

De petits bassins deviennent, pour le randonneur qui a chaud, des bains nordiques naturels pour se rafraîchir. Surveillance requise avec les enfants.

Autre courte randonnée à essayer, mais plus musclée : le sentier menant au lac Spruce. Un abri permet de faire une halte. Au fait, les chiens sont tolérés dans la majorité du territoire du PENS.

Planétarium 2.0

À la station de montagne Au Diable vert, à Glen Sutton, un planétarium en plein air unique au monde a été mis sur pied en partenariat avec la National Geographic Society. Son nom : l’ObservÉtoiles.

Photo courtoisie, L’ObservÉtoiles

Assis dans un amphithéâtre de 180 places, on scrute le ciel avec un casque à réalité augmentée permettant la superposition des constellations et des planètes avec leur nom.

Rivière Missisquoi

Aussi Au Diable vert, on descend la rivière en eau calme à bord d’un kayak loué sur place. Ici et là, on peut s’arrêter pour se rafraîchir. Munis d’une veste de flottaison bien ajustée, les enfants peuvent être de la partie.

Photo courtoisie, Au Diable vert

En famille ou entre amis, on a aussi l’occasion de descendre la rivière en chambre à air. C’est 30 minutes de pur plaisir.

► En bref

♦ PENS : 15 $ par famille, 7 $ par adulte

parcsutton.com

♦ L’ObservÉtoiles : 46 $ par adulte et ado, 30 $ par enfant (6 à 12 ans)

observetoiles.com

♦ Au Diable vert : location de kayaks et chambres à air

audiablevert.com

D’autres idées pour le week-end

Camp d’été pour adultes

À Saint-Hippolyte, le camp Bruchési offre aux adultes un séjour typique avec tir à l’arc, jeux en forêt, canot et feu de camp. Du 31 août au 2 sep­tembre.

campbruchesi.ca

La Gorge de Coaticook

Un circuit pédestre de 3,5 km passe par un étonnant pont piétonnier de 169 m de long. En soirée, c’est le sentier multimédia­­­ Foresta Lumina.

tourismecoaticook.qc.ca

Une plage près de Québec

On s’amuse à la plage Lac Saint-Joseph, à 25 minutes de Québec. Animation pour les jeunes. Trampoline et pyra­mide flottants. Embarcations à louer.

la-plage.ca