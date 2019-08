Des accusations pour l’attaque des policiers

Deux nouvelles personnes ont été accusées lundi en lien avec la sauvage agression dont a été victime un duo de policiers en civil survenue le week-end dernier au centre-ville de Montréal.

Mélina Geoffroy, 20 ans, et Hamine Hamidi Ben Hamida, 29 ans, ont comparu par visioconférence depuis la prison de Bordeaux en après-midi pour répondre à des accusations de voies de fait et d’intimidation contre un agent de la paix aux abords de la place Émilie-Gamelin.

Dans les deux cas, la Couronne a demandé qu’ils demeurent détenus. Leur enquête sur remise en liberté a été fixée à mardi, ce qui a semblé déranger Ben Hamida, qui en est à ses premiers démêlés avec la justice.

« Je ne comprends pas [...]. On me dit que je suis accusé, mais on a du mal à le prouver », a dit l’accusé.

Geoffroy, quant à elle, n’en est pas à ses premières expériences devant un tribunal. Elle a déjà été reconnue coupable de voies de fait contre un policier et de trafic de drogue, entre autres.

Tommy Janvier, 23 ans, a pour sa part comparu samedi. Un chef de voies de fait causant des lésions a été déposé contre lui. Ce dernier traîne un lourd dossier criminel, notamment pour des histoires d’agression armée et de vol qualifié.

Deux frères

Lundi, un quatrième suspect de 17 ans s’est rendu à la police, accompagné de sa mère. En raison de son âge, nous tairons son identité.

Dans la nuit de vendredi à samedi, deux policiers du poste de quartier 21 se sont rendus dans un restaurant de leur secteur après avoir terminé leur quart de travail. En sortant de l’établissement, les agents, qui sont aussi des frères, se sont fait reconnaître par un groupe d’individus.

Ils se sont par la suite fait rouer de coups de pied et de poing par au moins six personnes. Les policiers ont reçu leur congé de l’hôpital quelques heures plus tard, mais ont tout de même subi d’importantes blessures.

– Avec la collaboration de Michaël Nguyen