Des caméras pour protéger les camionneurs

Une entreprise de camionnage a décidé d’équiper ses véhicules de caméras sur les tableaux de bord.

Après un projet pilote de six semaines, Trans-West a choisi d'équiper toute sa flotte. L'objectif est d'avoir une preuve en cas d'accident, mais aussi éviter des poursuites.

«Aux États-Unis, c'est possible de poursuivre quand on a un accident, ce qui n’est pas possible au Québec. C'est plus de 50 000 $, mais quand on se dit qu'une caméra peut éviter une poursuite de l'ordre de peut-être... 20, 30, 40, 50 millions, bien, un incident qui est évité, le coût est rapidement payé pour la caméra», a expliqué le vice-président de l'entreprise, Pascal Gaudet, à TVA Nouvelles.

L’équipement a fait ses preuves, notamment pour Alexandra Lemarie qui, grâce à sa caméra, a prouvé son innocence et démenti les accusations d'un conducteur américain.

«Je me suis fait rentrer dedans par un camion en arrière. Et, bien, avec la caméra, j'ai réussi à prouver que j'étais bien restée dans mes lignes et que je ne lui avais pas coupé la route, comme il a dit aux policiers», a expliqué la camionneuse.

Il faut savoir que les caméras offrent beaucoup plus que des images. «On va voir la décélération, l'orientation du véhicule, la position avec latitude et longitude», a précisé Pierre Savard, directeur chez Trans-West.

Les camionneurs ne sont pas les seuls à adopter cette technologie. Plusieurs corps policiers s'y intéressent. À Bromont, par exemple, toutes les autopatrouilles seront munies de caméras d'ici 2020.