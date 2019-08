Des milliers de dollars ont été payés en trop

Des juges de la Cour municipale de Longueuil ont facturé des heures en trop à l’insu de la Ville pendant au moins trois ans, révèle une enquête interne. Du jamais-vu, selon un expert en droit et une ancienne juge.

Les résultats de l’investigation, communiqués à Longueuil le 9 août, font état d’« irrégularités » dans les heures facturées de plus d’un juge de la Cour municipale.

Selon Longueuil, ces irrégularités dans les heures travaillées auraient coûté 41 000 $ aux citoyens entre 2016 et 2019, la période visée par le cabinet comptable.

La Ville n’a pas voulu indiquer combien de juges au total étaient impliqués dans ces irrégularités. Actuellement, on en compte quatre (deux permanents et deux suppléants) à la Cour municipale. D’autres magistrats sont aussi appelés en renfort au besoin.

« On va s’assurer de faire ce qu’il faut pour que ça ne se reproduise pas dans le futur. C’est sûr qu’on ne veut plus qu’il y ait des irrégularités et qu’on va prendre les moyens pour y arriver », a indiqué la porte-parole de la Ville, Julie Martineau.