Ainsi, Andrew Scheer a prononcé un discours contre le mariage gai en 2005.

Et alors ?

C’était il y a 14 ans !

Vous n’avez pas changé d’idée sur quoi que ce soit au cours des 14 dernières années, vous ?

OBAMA AUSSI ÉTAIT CONTRE

Vous savez qui a changé son fusil d’épaule sur le mariage gai au cours des dernières années ?

Barack Obama.

Saint Barack Obama.

Voici un résumé de son évolution sur la question...

En 1998, lors d’une entrevue au magazine LGBT Outlines, le futur président des États-Unis révèle qu’il n’a pas d’opinion claire concernant le mariage gai.

Il ne sait pas s’il est pour ou contre.

En 2004, lors d’une entrevue diffusée à une station de télé locale de Chicago, il annonce qu’il appuie les unions civiles entre conjoints du même sexe... mais pas le mariage. « Le mariage est entre un homme et une femme », explique-t-il.

En 2006, dans son autobiographie, il raconte que ce sont ses croyances religieuses qui le poussent à s’opposer au mariage gai.

En 2007, alors qu’il se présente à la chefferie du Parti démocrate, Obama dit appuyer les unions civiles entre conjoints du même sexe.

En 2008 (TROIS ANS après le fameux discours d’Andrew Scheer), Obama déclare que pour lui, le mariage est une union entre un homme et une femme. « Je suis chrétien et pour les chrétiens, le mariage est une union sacrée... »

En octobre 2010, il avoue que sa pensée sur le sujet « évolue » parce qu’il a « de nombreux amis gais qui sont dans une union monogame ».

Et en mai 2012, il devient le premier président des États-Unis à appuyer le mariage gai.

Ça lui a pris 14 ans pour se « faire une tête » sur la question !

LA SORTIE DE BILL MAHER

C’est bien beau, déterrer le passé de nos politiciens...

Mais peut-on parler de ce qu’ils pensent MAINTENANT au lieu de ce qu’ils pensaient il y a 10, 15 ou 20 ans ?

Les êtres humains évoluent. Comme j’aime à le répéter : si en 2019, tu as exactement les mêmes idées que tu avais en 2005, eh bien, tu as perdu 14 ans de ta vie. Le monde change. Les contextes historiques changent. La technologie change. Et les mentalités changent.

C’est la vie.

Il y a quelques jours, l’humoriste Bill Maher a fait une superbe sortie contre les petits lapins qui s’indignent lorsqu’ils apprennent, snif snif bouhouhou, que telle ou telle personnalité pensait telle ou telle chose il y a 20 ans.

« Cessez de croire que vous êtes moralement supérieurs au reste de l’humanité, a-t-il lancé. Si vous aviez vécu dans les années 1970, vous aussi auriez conduit votre auto avec une bière entre les cuisses ! Vous auriez fait les mêmes niaiseries que ceux que vous regardez de haut !

« Vous n’êtes pas meilleurs que les autres ! C’est facile de juger le passé avec les yeux d’aujourd’hui ! »

LES LAPINS CRÉTINS

Dans 30 ans, les jeunes vont regarder comment les petits lapins se comportent aujourd’hui, et ils vont dire : « WTF ? Quelle bande de méchants twits ! »