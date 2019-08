Elle tombe dans une fosse septique et reste prisonnière pendant près de trois jours

Dans un accident aussi malheureux que dégoûtant, une femme de l’Oregon est restée prisonnière d’une fosse septique pendant près de trois jours, après y être tombée alors qu’elle effectuait des travaux.

À leur arrivée sur les lieux, mardi, les services d’urgence ont retrouvé la victime submergée jusqu’au cou dans des eaux d’égout, rapporte Fox 12.

Inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de sa mère, c’est sa fille qui l’aurait découverte dans cette fâcheuse position quelques minutes plus tôt.

Selon le service de sécurité incendie de la petite ville d’Estacada, la femme, qui vit seule, effectuait des travaux d’excavation avec un tracteur sur son terrain. C’est dans ces circonstances qu’elle serait tombée dans un trou d’environ deux pieds par deux pieds creusé au-dessus de la fosse septique.

Comme ses voisins les plus proches habitent à plus de 1 000 pieds, l’Américaine aurait alors passé entre deux et trois jours dans les eaux usées avant d’être secourue.

Extirpée du trou à l’aide d’une courroie, la victime, qui désire conserver l’anonymat, a ensuite été transportée par hélicoptère à l’hôpital pour de possibles infections et un manque d’oxygène.

La femme serait toutefois hors de danger et pourrait retourner prochainement à la maison.