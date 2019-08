G7: surf et protection des océans au menu des «premières dames» à Biarritz

Des « premières dames » du G7 ont consacré lundi leur matinée à l’un des thèmes du sommet, la préservation des océans et de l’eau, après avoir applaudi des démonstrations de surf et de sauvetage en mer par des jeunes pratiquants.

Au cours de cette matinée en bord de plage, où Brigitte Macron a voulu mettre en valeur des initiatives locales en faveur des océans, l’épouse du président français, souriante et décontractée, n’a fait aucune déclaration.

Au même moment, Emmanuel Macron déplorait les propos « extraordinairement irrespectueux » de son homologue brésilien Jair Bolsonaro à l’encontre de son épouse, dernier épisode en date des tensions entre leurs deux pays autour des feux de forêt en Amazonie.

Mme Macron, Melania Trump, Akie Abe, épouse du Japonais Shinzo Abe, Cecilia Morel, celle du Chilien Sebastian Piñera, Jenny Morrison, celle du Premier ministre australien Scott Morrison, et les femmes de Donald Tusk, président du Conseil européen, et de David Malpass, celui de la Banque Mondiale, ont rencontré deux championnes du surf.

AFP

« C’est le temps idéal pour apprendre aujourd’hui! », leur a lancé en anglais Pauline Ado, une surfeuse professionnelle française de 28 ans établie à Anglet, qui leur a également montré des vêtements de surf « écoconçus ».

Postées en surplomb de la plage de la Côte des Basques, célèbre « spot » de surf, les « premières dames » ont chaleureusement applaudi quand deux filles ont pris une vague en tandem, debout sur la même planche.

Elles ont ensuite écouté des enfants leur expliquer la nécessité de préserver l’océan et la ressource en eau en général, du flocon de neige à la vague de l’océan.

Philippine, sept ans, leur a dit que « si on fabrique soi-même sa lessive, on ne met pas de produits chimiques et donc après ils ne vont pas à la mer ».

Léo, 11 ans, a lui expliqué à Melania Trump qu’il avait eu l’idée de mettre un minuteur dans la douche pour ne pas dépenser trop d’eau.

« Est-ce qu’elles préfèrent avoir un chêne ou un pin ? » : des enfants de Biarritz ont remis un petit arbre à chaque « première dame ».

« Ce petit arbre, c’est un flambeau que les enfants vous transmettent pour que vous soyez les porte-parole de la préservation des océans et de la planète », a expliqué aux épouses Sophie Mauriac, de l’association Water Family.

« Merci les enfants, grâce à vous, les adultes vont progresser », a lancé Brigitte Macron avant d’emmener ses compagnes, qui n’ont fait aucune déclaration, déjeuner avec vue sur la mer.

La veille, elles étaient allées à la découverte de la culture basque à l’intérieur des terres, dans les pittoresques villages d’Espelette et de Cambo-les-Bains.