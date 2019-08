Hip-hop et philo sont réunis au cégep

Depuis 2016, Jérémie McEwen enseigne Philosophie du hip-hop, au Collège Montmorency de Laval. Chaque session d’hiver, environ 70 étudiants s’inscrivent à ce cours où l’on parle autant de Thomas Hobbes et Platon que de Grandmaster Flash et N.W.A.

Et comme on s’en doute, les jeunes aiment beaucoup mieux parler de la philosophie de cette façon qu’avec un cours plus classique. « Les premières années où j’enseignais la philo, j’avais l’impression qu’il fallait que je sois plate ! dit Jérémie en riant. Je rentrais en classe et j’étais quelqu’un d’autre. Je me suis finalement dit que j’avais le droit d’être moi-même. »