Jack Hughes prêt à faire face à la musique

La recrue Jack Hughes doit encore patienter quelques semaines avant d’effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il s’estime déjà prêt à affronter les meilleurs joueurs au monde.

Choisi au premier rang du plus récent repêchage amateur du circuit Bettman, l’attaquant des Devils du New Jersey s’attend à travailler fort sur la glace, notamment au camp des recrues auquel il participera du 6 au 9 septembre. Les espoirs des Bruins de Boston, des Sabres de Buffalo et des Penguins de Pittsburgh feront d’ailleurs tout pour lui rendre la vie difficile durant ce tournoi. Cela lui donnera un aperçu de ce qui suivra peu après, à savoir le camp régulier et le début de la saison 2019-2020.

«Je crois qu’il est impossible de jurer d’être bien préparé quand on ne sait pas ce qui nous attend. Par contre, j’ai eu un très bon été d’entraînement et j’ai été convaincant sur la patinoire. Mentalement, je suis prêt à avancer», a-t-il commenté au site NHL.com.

Pour devenir mieux armé à traverser l’exigeant calendrier de la LNH, l’Américain a pu obtenir l’aide d’Andy O’Brien, le directeur des sciences du sport chez les Penguins de Pittsburgh. Il a pu côtoyer celui qui compte parmi ses clients le capitaine de l’équipe de la Pennsylvanie, Sidney Crosby, et le pivot de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon.

«Personnellement, je suis satisfait. Je me sens très en confiance et à l’aise physiquement. À l’aube du camp, mes habiletés sont à point», a-t-il dit.

Ajustements à faire

Reconnu pour ses talents de fabricant de jeux, Hughes sait déjà que ses adversaires le forceront à décocher des tirs plus souvent en l’empêchant d’effectuer des passes. Au fil du temps, des changements devront être apportés afin qu'il devienne moins prévisible.

«Dans la LNH, je dois lancer davantage. Les défenseurs sont efficaces, ils possèdent des bâtons leur permettant de harponner la rondelle et ils peuvent patiner. Donc, je devrai me défaire du disque rapidement, a-t-il expliqué. Je souhaite être une menace, un gars capable de marquer d’une quarantaine de pieds de distance, mais également un joueur pouvant repérer un coéquipier libre. Il faut trouver l’équilibre entre les deux. Avec le temps, j’y parviendrai.»