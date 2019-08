Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

Qui l’eût cru

André Sauvé présentera cinq nouveaux épisodes de la série web Qui l’eût cru. Tous les mardis, un nouvel épisode sera disponible. Cette série plonge dans la langue française. L’humoriste fait remarquer toutes les petites subtilités de notre langue et y inclut de belles réflexions de son cru qui nous feront toujours sourire. Pour cette troisième saison, André Sauvé promet d’aborder les adverbes de quantité, les interjections et les verbes parler et dire.

Disponible sur le Facebook d’André Sauvé depuis le 20 août

Je sors

Musique

The Young Gods

Le trio suisse fait un grand retour au Québec après 20 ans d’absence. Ils présenteront ce soir aux Montréalais leur tout nouvel album Data Mirage Tangram, paru au début du mois. Cela faisait huit que le groupe légendaire n’avait pas sorti d’album studio.

Ce soir à 21h au Bar Le Ritz PDB, 179 rue Jean-Talon Ouest

Cinéma

Jésus de Montréal

Dans le cadre de la série Les films de notre vie, qui souligne les 90 ans de cinéma au Théâtre Outremont, le film de Denys Arcand Jésus de Montréal sera présenté ce soir. Le héros de l’histoire, un jeune metteur en scène de théâtre, se voit confier la mission de créer une Passion du Christ plus actuelle par un sanctuaire et lieu de pèlerinage. Lors d’une représentation, les esprits s’échaufferont et le metteur en scène sera assommé par une croix.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Cinéma

Tapis rouge années 30/ Shirley Temple

Dans le cadre de la projection extérieure du film Poor Little Rich Girl, le Cinéma Urbain vous invite à vous vêtir selon les tendances des années 30 pour un tapis rouge avant le long-métrage. L’organisation a vraiment l’intention de vous faire sentir dans 1936 avec une placière, des bandes-annonces d’époque et des actualités du temps. Philippe Spurrell, un véritable collectionneur de bobines de film, animera la soirée.

Ce soir dès 17h à la Place de la Paix

Théâtre

Comment je suis devenu musulman

Cette pièce écrite et mise en scène par Simon Boudreault sera présentée jusqu’au 7 septembre. Elle met en vedette un couple composé d’un Québécois et d’une musulmane aux origines marocaines. La venue d’un bébé chamboulera la vie des amoureux alors que leurs

parents se mêleront de ce qui ne les regarde pas. Cela laissera place à un véritable choc de cultures.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Rideau Vert, 4664 rue Saint-Denis

Humour

Naïma aka Lamine

L’humoriste français Naïma aka Lamine sera à Montréal pour la toute première fois ce soir. Il promet une soirée unique remplie de rires et d’émotions.

Ce soir à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

EP

Dans ma main (remixes)

Le pianiste Jean-Michel Blais a fait paraître un EP qui comprend de ses compositions revues par quatre producteurs montréalais de musique électronique. L’artiste s’est bien entouré avec CFCF, Kid Koala, CRi et FOXTROTT pour un résultat dansant et groove.

Sorti le 23 août

Web

Laurent Duvernay-Tardif – LDT : Toujours plus loin

Vous ne connaissez pas Laurent Duvernay-Tardif? Cette série web est l’occasion d’en apprendre plus sur l’un des rares Québécois qui à avoir percé dans la NFL. Le footballeur de 28 ans est de plus diplômé en médecine. Laurent Duvernay-Tardif est un véritable modèle pour les jeunes.

Sorti le 20 août sur ICI Tou.tv

Livre

Buzzkill

Dans ce roman de Bruno Massé, les héros se demandent pourquoi il faudrait essayer dans changer le monde alors que le monde ne veut pas changer. Océane, Marcus et Gaspard veulent monter dans l’échelle sociale à tout prix laissant pour contre les efforts nécessaires pour éviter l’écroulement de la société.

Sorti le 20 août